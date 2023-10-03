Первый день управляемой гибкости курса валют: Гетманцев рассказал, что будет с гривной дальше

Нардеп заверил, что значительных и "экстраординарных" новостей по валютному рынку в ближайшее время не будет.

В Украине в первый день работы режима управляемой гибкости валютного рынка официальный обменный курс ослаб на 2 копейки.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его мнению, это свидетельствует о том, что никаких "экстраординарных событий" на валютном рынке не произошло.

Официальный курс

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"По результатам торгов на валютном межбанке, НБУ установил официальный обменный курс на 4 октября на уровне 36,5901 грн за доллар США. По сравнению с курсом, действовавшим на начало 3 октября (36,5686 грн/долл.), официальный курс гривны снизился на 2 копейки.

Сами торги на межбанке проходили достаточно живо. По сравнению с предыдущим торговым днем, по данным портала "Минфин", объем торгов на платформе Bloomberg увеличился в более чем 200 раз до 0,54 млрд долл. НБУ ожидаемо удовлетворил львиную долю спроса на валюту", – говорит Гетманцев.

"Серый" курс

Здесь обменный курс гривны по отношению к доллару снизился в среднем на 15 копеек (или на 0,4%) – на уровне 38,11 – 38,35 грн/долл.

"Никакого ажиотажного спроса в течение дня не наблюдалось, что и отражают котировки", — заверил нардеп.

Каким будет курс валюты дальше

В эфире "Эспрессо" Даниил Гетманцев заверил, что у Украины "имеются все основания" для стабильного курса национальной валюты. В частности, он сообщил, что в настоящее время золотовалютные резервы НБУ "беспрецедентно высоки".

Нардеп заверил, что значительных новостей по валютному рынку в ближайшее время не будет.

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