Доллар "подпрыгнул" в обменниках после отмены фиксированного курса

В среднем американская валюта подорожала на 25 коп.

Курс доллара в обменниках Украины 3 октября вырос после решения НБУ о переходе от фиксированного курса гривны к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Курс доллара в обменниках 3 октября

Утром 3 октября средний курс доллара в украинских обменниках вырос на 25 коп. и составляет сейчас 38,40 грн. В то же время, европейская валюта в обменниках подорожала на 10 коп. и стоит 40,80 грн.

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Что касается покупки доллара, то 3 октября средний курс в обменных пунктах – 37,80 грн. А евро можно купить в среднем за 40,10 грн.

Напомним, накануне Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса гривны и объявил о переходе с 3 октября в режим управляемой гибкости обменного курса.

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