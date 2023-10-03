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Доллар "подпрыгнул" в обменниках после отмены фиксированного курса

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Доллар "подпрыгнул" в обменниках после отмены фиксированного курса

Обмен валют / Фото: УНИАН

В среднем американская валюта подорожала на 25 коп.

Курс доллара в обменниках Украины 3 октября вырос после решения НБУ о переходе от фиксированного курса гривны к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.

Курс доллара в обменниках 3 октября

Утром 3 октября средний курс доллара в украинских обменниках вырос на 25 коп. и составляет сейчас 38,40 грн. В то же время, европейская валюта в обменниках подорожала на 10 коп. и стоит 40,80 грн.

Что касается покупки доллара, то 3 октября средний курс в обменных пунктах – 37,80 грн. А евро можно купить в среднем за 40,10 грн.

Напомним, накануне Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса гривны и объявил о переходе с 3 октября в режим управляемой гибкости обменного курса.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НБУ отменил фиксированный курс гривны! Что это значит?

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Дата публикации
Просмотры
1085
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