Долар "підстрибнув" в обмінниках після скасування фіксованого курсу

В середньому американська валюта здорожчала на 25 коп.

Курс долара в обмінниках України 3 жовтня зріс після рішення НБУ про перехід від фіксованого курсу гривні до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Курс долара в обмінниках 3 жовтня

Так, вранці 3 жовтня середній курс долара в українських обмінниках зріс на 25 коп. і становить наразі 38,40 грн. Водночас європейська валюта в обмінниках здорожчала на 10 коп. і коштує 40,80 грн.

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Щодо купівлі долара, то 3 жовтня середній курс в обмінних пунктах – 37,80 грн. А євро можна купити в середньому за 40,10 грн.

Нагадаємо, напередодні Нацбанк України відмовився від фіксованого курсу гривні та оголосив про перехід від 3 жовтня до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НБУ скасував фіксований курс гривні! Що це означає?

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