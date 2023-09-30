Що буде з курсом долара у жовтні: аналітик озвучив прогноз

Курс долара у більшості обмінників цими вихідними перебуватиме в межах коридору.

В Україні банки очікувано почали знижувати ставки за депозитами. Утім, роблять це обережно, щоб не "не злякати" вкладників.

Про це йдеться на сайті "Мінфіну".

Зазначається, що НБУ йтиме шляхом поступового зняття валютних обмежень у міру виникнення для цього можливостей та умов.

"А у поєднанні з можливістю тепер її купівлі на картки громадян (до 50 тисяч гривень на місяць в еквіваленті) або на 3-місячні валютні депозити (у сумі до 200 тисяч гривень в еквіваленті), особливого тиску на курс нацвалюти на готівковому ринку не спостерігається. Саме це і є головною причиною швидких (зазвичай за 2−5 днів) згасань останніх періодичних спроб "підвищити" курс", - йдеться у повідомленні.

Попри це, наразі особливої загрози швидкого злету курсу немає, що дозволяє потенційним покупцям валюти відносно спокійно підбирати найприйнятніші для них умови.

Що буде з курсом долара у жовтні

Курс долара у більшості обмінників цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,15 до 37,80 гривень та продаж від 38,10 до 38,25 гривень.

Курс євро в обмінниках фінкомпаній у суботу та неділю перебуватиме в межах: прийом від 40,00 до 40,45 гривень та продаж від 40,65 до 41,00 гривень.

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