Что будет с курсом доллара в октябре: аналитик озвучил прогноз

Курс доллара в большинстве обменников в эти выходные будет находиться в пределах коридора.

В Украине банки начали снижать ставки по депозитам. Впрочем, делают это осторожно, чтобы не "не испугать" вкладчиков.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Отмечается, что НБУ будет идти по пути постепенного снятия валютных ограничений по мере возникновения для этого возможностей и условий.

"А в сочетании с возможностью теперь ее покупки на карточки граждан (до 50 тысяч гривен в месяц в эквиваленте) или на 3-месячные валютные депозиты (в сумме до 200 тысяч гривен в эквиваленте), особого давления на курс нацвалюты на наличном рынке не наблюдается .Именно это и является главной причиной быстрых (обычно за 2-5 дней) угасаний последних периодических попыток "повысить" курс", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, особой угрозы быстрого взлета курса нет, что позволяет потенциальным покупателям валюты относительно спокойно подбирать наиболее приемлемые для них условия.

Что будет с курсом доллара в октябре

Курс доллара в большинстве обменников в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 37,15 до 37,80 гривен и продажа от 38,10 до 38,25 гривен.

Курс евро в обменниках финкомпаний в субботу и воскресенье будет находиться в пределах: прием от 40,00 до 40,45 грн и продажа от 40,65 до 41,00 грн.

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