Артиллерия "минусовала" опорный пункт россиян — видео

Артиллеристы накрыли опорный пункт противника.
Артиллерия "Стальной границы" несколькими точными выстрелами атаковала взводный опорный пункт оккупантов.
Видео показала пресс-служба ГНСУ.
На кадрах виден точный удар военных ВСУ и клубы дыма после взрыва вражеской позиции.
Напомним, ВСУ уничтожили российский комплекс разведки "Муром-П" (видео).
Читайте также:
- "Ничего нет, пулеметы гнили": оккупанты под Клищиевкой пожаловались из-за преимущества ВСУ и танков Leopard – видео
- ГУР провело спецоперацию "Барыня" и завербовало военного РФ — подробности, фото
- Дрон успешно уничтожил очередной танк оккупантов — взрывное видео