Артиллерия "минусовала" опорный пункт россиян — видео

Артиллерия "Стальной границы" несколькими точными выстрелами атаковала взводный опорный пункт оккупантов.

Видео показала пресс-служба ГНСУ.

На кадрах виден точный удар военных ВСУ и клубы дыма после взрыва вражеской позиции.

Напомним, ВСУ уничтожили российский комплекс разведки "Муром-П" (видео).

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