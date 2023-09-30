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Артиллерия "минусовала" опорный пункт россиян — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
229
Время на прочтение
1 мин
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Артиллерия "минусовала" опорный пункт россиян — видео

Удар артиллерии по опорному пункту РФ/Фото: скриншот

Артиллеристы накрыли опорный пункт противника.

Артиллерия "Стальной границы" несколькими точными выстрелами атаковала взводный опорный пункт оккупантов.

Видео показала пресс-служба ГНСУ.

На кадрах виден точный удар военных ВСУ и клубы дыма после взрыва вражеской позиции.

Напомним, ВСУ уничтожили российский комплекс разведки "Муром-П" (видео).

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Дата публикации
Просмотры
229
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