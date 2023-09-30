Артилерія "мінусувала"опорний пункт росіян – відео

Артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами атакувала взводний опорний пункт окупантів.

Відео показала пресслужба ДПСУ.

На кадрах видно влучний удар військових ЗСУ та клуби диму після вибуху ворожої позиції.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російський комплекс розвідки "Муром-П" (відео).

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