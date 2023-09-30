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Артилерія "мінусувала"опорний пункт росіян – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
1 хв
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Артилерія "мінусувала"опорний пункт росіян – відео

Удар артилерії по опорному пункту РФ / Фото: скриншот

Артилеристи накрили опорний пункт ворога.

Артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами атакувала взводний опорний пункт окупантів. 

Відео показала пресслужба ДПСУ.   

На кадрах видно влучний удар військових ЗСУ та клуби диму після вибуху ворожої позиції.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російський комплекс розвідки "Муром-П" (відео).

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Дата публікації
Перегляди
194
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