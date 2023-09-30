ГУР провело спецоперацію "Бариня" і завербувало військового РФ – подробиці, фото

Солдат також переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

Головне управління розвідки успішно провело спецоперацію під назвою "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового Данила Алфьорова.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції, передає "Укрінформ".

Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Російський військовий Данило Алфьоров / Фото: Укрінформ

Військовий РФ звʼязався з українською стороною завдяки проєкту "Хочу жить".

Також повідомляється, що за час співпраці з ГУР він переконав 11 військовослужбовців РФ здатися в полон.

Нагадаємо, ВМС і ГУР провели успішну спецоперацію – додому повернулись двоє десантників (відео).

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