Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Банкир прокомментировал отмену фиксированного курса: чего ждать от гривны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1467
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Банкир прокомментировал отмену фиксированного курса: чего ждать от гривны

НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют. / Фото: УНІАН

Банкир приветствует такое решение Нацбанка.

Государственный банк имеет значимый размер золотовалютных резервов. Именно поэтому НБУ не допустит большую девальвацию гривны.

Такое мнение высказал банкир, соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Почти уверен, что с курсом пока ничего не произойдет. У НБУ огромные резервы и отпускать курс, чтобы он вылетел "в космос", они точно не собираются, хотя бы потому, что избирателям это не понравится", — отмечает он.

По словам Гороховского, свободное формирование курса является "признаком нормальности". Банкир считает, что Нацбанк этим решением пытается намекнуть, что "жизнь продолжается, экономика держится, финансовая система работает, несмотря на войну".

"Я приветствую это решение НБУ", — заметил Гороховский.

Как сообщалось, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют от 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1467
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация