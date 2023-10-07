Беларусь начала проверку боевой готовности – Наев ответил, есть ли угроза для Украины

В Беларуси во время проверки предусматривается использование авиации для поддержки действий Сухопутных сил.

В Беларуси на днях заявили об очередном этапе проверки боевой готовности своих вооруженных сил. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснил, есть ли угроза для Украины.

Об этом он рассказал на своей странице Facebook.

Так, по его словам, на соответствующих направлениях усиливается бдительность наших пограничных нарядов.

"Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач", — отметил он.

Наев также отметил, что в случае роста угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства.

Напомним, Польша усиливает свою границу вблизи Беларуси и Украины – подробности.

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