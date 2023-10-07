Ударили специфическими ракетами: Гуменюк сообщила детали ночной атаки по Одесчине

В ночь на 7 октября россияне атаковали Одесскую область ракетами "Оникс".

Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атака состоялась в два ночи специфическими ракетами. Враг использует сейчас по всей территории Украины оружие такого типа, чтобы достичь "побед", которых он не имеет на поле боя", — отметила Гуменюк.

По ее словам, сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" были выпущены из временно оккупированного Крыма.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что российские оккупанты целятся по гражданской и припортовой инфраструктуре. Чиновник подтвердил информацию о "прилетах" по пансионату и зернохранилищу у порта.

В результате российской атаки пострадали четыре человека.

"Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь", — сообщил он.

Напомним, что в ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БпЛА "Shahed".

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