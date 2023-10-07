В Сумской области от взрыва на собственном дворе погиб ребенок

В Ахтырском районе Сумской области 14-летний парень скончался в больнице от травм, которые получил вследствие взрыва на собственном дворе.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на ГУНП в Сумской области.

По данным правоохранителей, в домовладении, где произошел взрыв, проживает многодетная семья. По словам матери погибшего, во время происшествия она вместе с другими детьми находилась в доме. Ее сын находился во дворе и разбирал рыбачьи сетки. В это время раздался взрыв.

Когда женщина выбежала во двор, увидела, что у сына сильно травмированы руки и тело. Подростка госпитализировали, но в больнице он скончался.

По предварительным данным, добавили в полиции, в руках подростка разорвался неизвестный взрывной предмет.

Напомним, в Херсонской области в руках пожилого мужчины разорвался снаряд.

Читайте также: