На Сумщині від вибуху на власному подвір'ї загинула дитина

Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.
В Охтирському районі Сумської області 14-річний хлопець помер у лікарні від травм, яких зазнав унаслідок вибуху на власному подвір’ї.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ГУНП у Сумській області.
За даними правоохоронців, в домоволодінні, де стався вибух проживає багатодітна родина. Зі слів матері загиблого, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку. Її син перебував на подвір'ї та розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух.
Коли жінка вибігла на подвір'я, то побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували, але в лікарні він помер.
За попередніми даними, додали в поліції, в руках у підлітка розірвався невідомий вибуховий предмет.
Нагадаємо, на Херсонщині у руках літнього чоловіка розірвався снаряд.
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