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На Сумщині від вибуху на власному подвір'ї загинула дитина

На Сумщині від вибуху на власному подвір'ї загинула дитина

Медики не змогли допомогти постраждалому / Фото: УНІАН

Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

В Охтирському районі Сумської області 14-річний хлопець помер у лікарні від травм, яких зазнав унаслідок вибуху на власному подвір’ї.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ГУНП у Сумській області.

За даними правоохоронців, в домоволодінні, де стався вибух проживає багатодітна родина. Зі слів матері загиблого, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку. Її син перебував на подвір'ї та розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух.

Коли жінка вибігла на подвір'я, то побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували, але в лікарні він помер.

За попередніми даними, додали в поліції, в руках у підлітка розірвався невідомий вибуховий предмет.

Нагадаємо, на Херсонщині у руках літнього чоловіка розірвався снаряд.

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