7 жовтня — яке церковне свято, навіщо дівчатам вмиватися кислим молоком

Завтра, 7 жовтня, в православному календарі день пам’яті мучеників Сергія і Вакха. Святі мученики Сергій і Вакх були римськими вельможами, які служили царю Максиміяну. Вони таємно вірили в Ісуса Христа і відмовилися поклонятися поганським ідолам. За це вони були позбавлені своїх почестей, одягнені в жіночі одежі, виведені на сміх і наругу, а потім заслані до Ресейни (сучасна Сирія), де їх катували і забили мечами. Їхнє мучеництво відбулося 305 року.

Церковне свято 7 жовтня — день пам'яті мучеників Іуліана пресвітера і Кесарії диякона

Мученики Іуліан пресвітер і Кесарія диякон були християнами, які жили у Кесарії Палестинській у IV столітті. Вони були учнями святого Памфіла, видатного богослова і мученика. За часів гоніння на християн від імператора Діоклетіана вони були заарештовані і піддані жорстоким катуванням за свою віру. Вони не зрадили Христа і не поклонилися ідолам, а тому були засуджені до смерті. Їхнє мучеництво відбулося 309 року.

Прикмети 7 жовтня

Народні прикмети 7 жовтня / Фото: Pexels

Якщо цього дня випав сніг, то вже на початку листопада буде справжня зима.

Тепла і сонячна погода вказує на те, що тепло протримається ще три тижні.

Блідий місяць означає, що скоро випаде сніг.

Що завтра не можна робити

Забороняється цього дня приймати будь-які подарунки від незнайомих людей. Вірили, що з такими предметами можна забрати собі чуже горе та біди. Не варто жалітися на життя, тому що може стати ще гірше. Краще не носити старий одяг, щоб не накликати на себе неприємностей.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня дівчата вмивалися вранці кислим молоком, вважаючи, що воно допоможе зберегти молодість та красу. Також наші предки вірили, що від цього дня починається зима. Тому було прийнято звертати увагу на погоду.

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