7 октября — какой церковный праздник, зачем девушкам умываться простоквашей

Завтра, 7 октября, в православном календаре день памяти мучеников Сергея и Вакха. Святые мученики Сергий и Вакх были римскими вельможами, служившими царю Максимиану. Они тайно верили в Иисуса Христа и отказались поклоняться языческим идолам. За это они были лишены своих почестей, одетые в женские одежды, выведены на смех и поругание, а затем сосланы в Ресейну (современная Сирия), где их пытали и забили мечами. Их мученичество произошло в 305 году.

Церковный праздник 7 октября – день памяти мучеников Иулиана пресвитера и Кесарии диакона

Мученики Иулиан пресвитер и Кесария диакон были христианами, жившими в Кесарии Палестинской в IV веке. Они были учениками святого Памфила, величайшего богослова и мученика. Во времена гонения на христиан от императора Диоклетиана они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам за свою веру. Они не изменили Христу и не поклонились идолам, а потому были приговорены к смерти. Их мученичество произошло в 309 году.

Приметы 7 октября

Народные приметы 7 октября / Фото: Pexels

Если в этот день выпал снег, то в начале ноября будет настоящая зима.

Теплая и солнечная погода показывает, что тепло продержится еще три недели.

Бледнолуние означает, что скоро выпадет снег.

Что завтра нельзя делать

Запрещается в этот день принимать какие-либо подарки от незнакомых людей. Верили, что с такими предметами можно забрать чужое горе и беды. Не стоит жаловаться на жизнь, потому что может стать еще хуже. Лучше не носить старую одежду, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

Что можно делать завтра

В старину в этот день девушки умывались утром простоквашей, считая, что оно поможет сохранить молодость и красоту. Наши предки верили, что с этого дня начинается зима. Поэтому было принято обращать внимание на погоду.

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