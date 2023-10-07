Синоптики обновили прогноз погоды в Украине на 7 октября

В Украине сегодня, 7 октября, облачно с прояснениями.

Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.

Без осадков, только в северной и северо-восточной части днем возможны небольшие, местами умеренные дожди. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, кроме Закарпатья и юго-восточных областей, порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха +14...+19℃, в южной части, на Закарпатье и местами на Прикарпатье +18...+23℃, на высокогорье Карпат +5...+10℃.

На Киевщине и столице будет облачно с прояснениями. Возможен умеренный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура по области +14...+19℃, в Киеве +15...+17℃.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание. Об этом читайте в нашей новости.