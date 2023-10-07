Синоптики оновили прогноз погоди в Україні на 7 жовтня

В Україні сьогодні, 7 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомив Український гідрометеоцентр.

Без істотних опадів, лише у північній та північно-східній частині вдень можливі невеликі, місцями помірні дощі. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с, окрім Закарпаття та південно-східних областей, пориви 17-22 м/с.

Температура повітря +14... +19℃, у південній частині, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті +18... +23℃, на високогір'ї Карпат +5... +10℃.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Можливий помірний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура по області +14... +19℃, у Києві +15... +17℃.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання. Про це читайте у нашій новині.