Окупанти знову наступають біля Куп'янська ‒ ISW

На цей напрямок кинули 25-ту армію.

Росіяни відновлюють наступальні операції у районі Куп'янська.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Станом на 6 жовтня більшість російських сил, розгорнутих біля Куп'янська, залишалися боєздатними.

Українські військові повідомили про зниження активності російських сил під Куп'янськом протягом останніх тижнів. Але 6 жовтня речник Східної групи українських військ Ілля Євлаш заявив, що війська РФ відновили бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Російські "воєнкори" стверджують, що російські війська розпочали наступ біля Синьківки і що вони ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп'янськ).

Аналітики нагадують, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули елементи новоствореної 25-ї загальновійськової армії на відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом за участі елементів 25-ї ЗВА, ймовірно, має на меті відволікти увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України.

За оцінкою ISW, 25-та армія була поспішно розгорнута до запланованої дати у грудні 2023 року і, ймовірно, сильно недоукомплектована та погано підготовлена.

Аналітики сумніваються, що угруповання, яке складається з новоствореної 25-ї загальновійськової армії з деградованими елементами ЗВО, буде здатне вести повноцінні наступальні дії в цьому районі.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку ситуація зараз важча, ніж на Бахмутському. Нова ціль ворога – Макіївка.

Читайте також: