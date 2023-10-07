Росія вночі вдарила ракетами по Одещині: наслідки атаки (фото)

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Російські загарбники вночі завдали удару по Одеські області ракетами типу "Онікс".
Про це інформують Сили оборони півдня.
За попередньою інформацією ракети було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.
"Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу армією РФ центральної частини міста Харкова пошкоджено 72 будівлі. З них - 69 житлові будинки.
Крім того, ми раніше інформували, що після ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.
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