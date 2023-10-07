Росія вночі вдарила ракетами по Одещині: наслідки атаки (фото)

Російські загарбники вночі завдали удару по Одеські області ракетами типу "Онікс".

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Про це інформують Сили оборони півдня.

За попередньою інформацією ракети було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

"Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Наслідки ракетного удару по Одещині

Наслідки ракетного удару по Одещині

Наслідки ракетного удару по Одещині

Наслідки ракетного удару по Одещині / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу армією РФ центральної частини міста Харкова пошкоджено 72 будівлі. З них - 69 житлові будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що після ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.

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