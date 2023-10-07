На Одещині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

За попередньою інформацією російські загарбники здійснили запуск ракет "Онікс".
У одеські області в ніч на 7 жовтня була оголошена повітряна тривога через запуск балістичних ракет російськими загарбниками.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
"Одеська область — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
Через кілька хвилин у місцевих пабліках повідомляли про звуки вибухів.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району прямувати в укриття і бути там до відбою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу армією РФ центральної частини міста Харкова пошкоджено 72 будівлі. З них - 69 житлові будинки.
Крім того, ми раніше інформували, що після ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.
Читайте також:
- Удар по Харкову та селу Гроза: Синєгубов розповів про наслідки і жертви
- Що Росія може готувати для України на 7 жовтня: експерт назвав "гарячу" загрозу через головне свято Путіна
- "Все зруйновано. Нічого немає": як люди у Харкові пережили ракетний удар по житловому будинку