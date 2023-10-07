На Одещині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У одеські області в ніч на 7 жовтня була оголошена повітряна тривога через запуск балістичних ракет російськими загарбниками.

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Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

"Одеська область — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин у місцевих пабліках повідомляли про звуки вибухів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району прямувати в укриття і бути там до відбою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу армією РФ центральної частини міста Харкова пошкоджено 72 будівлі. З них - 69 житлові будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що після ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.

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