Стало відомо, які країни найбільше допомагають Україні під час війни: неочікувані лідери

Найбільшими донорами Україні після повномасштабного вторгнення російських агресорів до України стали Норвегія, країни Балтії та Данія у співвідношенні до власного ВВП.

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Про це інформує CNN.

Видання порахувало, що багато країн Європи надало Україні більшу допомогу, аніж США відносно власного ВВП.

Загалом Сполучені Штати надали Україні допомоги на суму близько 113 млрд доларів, тоді як Європа за цей допомогла українцям на 85,1 млрд доларів.

Внесок США у допомогу України відносно власного ВВП склав 0,3% ВВП, тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.

Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман заявив, щоб ці дані повністю спростовують заяви правих представників Республіканської якої партії, що нібито допомога Україні "підриває економіку США".

Допомога Україні відносно ВВП / Фото: cnn.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня адміністрація Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України попри виключення Конгресом США фінансування нової допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна отримала від Бельгії невеликі БМП, висотою всього 2,6 м і 5,2 м завдовжки.

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