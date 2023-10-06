"Екзотичний екземпляр": Бельгія передала Україні міні-БМП

Україна отримала від Бельгії невеликі БМП, висотою всього 2,6 м і 5,2 м завдовжки.

Бельгія передала Україні міні-БМП YPR-765.

Про це повідомляє BILD.

"Поставлено нехай маленькі, але зате нові бронемашини, які навряд чи заслужили таку назву, адже вони дуже-дуже маленькі. Це досить хороша новина для України, що вони отримують хоча б такі екзотичні екземпляри з 1970-х - 1980-х", - сказав військовий аналітик Юліан Рьопке.

Бойові машини піхоти YPR-765 всього 2,6 м заввишки і 5,2 м завдовжки. Їх виробляють із 1970-х. На них встановлена малокаліберна німецька гармата "Ерлікон" компанії Rheinmetall.

Військова допомога Укранії: останні новини

Швеція заявила, що надішле Україні новий пакет військової допомоги, що складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше наданих систем. Вартість пакета складає близько 199 млн доларів.

Німецький уряд планує надати українській армії нові системи протиповітряної оборони. Зокрема, ці комплекси будуть захищати зернові шляхи від імовірних атак російської армії.

Своєю чергою, Україна повинна отримати від турецького виробника зброї сотні великокаліберних кулеметів Canik M2, які можуть використовуватись наземними військами або встановлюватись на бронетехніку.

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