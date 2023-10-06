"Экзотический экземпляр": Бельгия передала Украине мини-БМП

Украина получила от Бельгии небольшие БМП, высотой всего 2,6 м и 5,2 м в длину.

Бельгия передала Украине мини-БМП YPR-765.

Об этом сообщает BILD.

"Поставлены пусть маленькие, но зато новые бронемашины, которые вряд ли заслужили такое название, ведь они очень маленькие. Это достаточно хорошая новость для Украины, что они получают хотя бы такие экзотические экземпляры с 1970-х — 1980-х", — сказал военный аналитик Юлиан Репке.

Боевые машины пехоты YPR-765 всего 2,6 м в высоту и 5,2 м в длину. Их производят с 1970-х. На них установлена малокалиберная немецкая пушка "Эрликон" компании Rheinmetall.

Военная помощь Украине: последние новости

Швеция заявила, что пришлет Украине новый пакет военной помощи, состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее предоставленным системам. Стоимость пакета составляет около 199 млн. долларов.

Немецкое правительство планирует предоставить украинской армии новые системы противовоздушной обороны. В частности, эти комплексы будут защищать зерновые пути от вероятных атак российской армии.

В свою очередь Украина должна получить от турецкого производителя оружия сотни крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться наземными войсками или устанавливаться на бронетехнику.

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