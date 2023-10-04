Турция поставит Украине сотни крупнокалиберных пулеметов — СМИ

Установленные на пикапах Nissan турецкие пулеметы могут использовать силы ПВО для борьбы с дронами-камикадзе.

Украина должна получить от турецкого производителя оружия сотни крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться наземными войсками или устанавливаться на бронетехнику.

Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.

В издании напомнили, что в марте этого года Киев подписал сразу несколько контрактов с турецким частным производителем оружия Canik, в результате чего ВСУ уже получили более 600 пулеметов. Источник сообщает, что эта поставка продолжится.

"Соглашение предусматривает поставку гораздо большего количества пулеметов, чем 600 единиц", — отметил собеседник издания, добавив, что новые партии отправят в Украину "в ближайшие месяцы".

Также читайте Производство БПЛА и исследования космоса: Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании

Цена каждого пулемета составляет $15-20 тысяч. Это означает, что стоимость уже полученного оружия превышает $10 млн.

В августе военный блог Armourer Bench проанализировал общедоступные фотографии с фронта и нашел несколько Canik M2, установленных на пикапах Nissan для борьбы с дронами-камикадзе.

Такими пулеметами также могут оборудовать турецкие бронеавтомобили BMC Kirpi, полученные в прошлом году. По неофициальным оценкам, ВСУ имеют на вооружении более 200 таких машин.

Турция с начала войны вооружала Украину беспилотниками, ракетами с лазерной наводкой, защитным снаряжением и бронетехникой. Также после выхода России из зерновой сделки стало известно, что Анкара впервые решила поставить Киеву гусеничные самоходно-артиллерийские установки (САУ) T-155 Firtina.

Напомним, в июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает от Турции большего оружия.

Читайте также: