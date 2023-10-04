Туреччина поставить Україні сотні великокаліберних кулеметів — ЗМІ

Встановлені на пікапах Nissan турецькі кулемети можуть використовувати сили ППО для боротьби з дронами-камікадзе.

Україна повинна отримати від турецького виробника зброї сотні великокаліберних кулеметів Canik M2, які можуть використовуватись наземними військами або встановлюватись на бронетехніку.

Про це повідомляє видання Middle East Eye з посиланням на власні джерела.

У виданні нагадали, що у березні цього року Київ підписав одразу кілька контрактів із турецьким приватним виробником зброї Canik, внаслідок чого ЗСУ вже отримали понад 600 кулеметів. Джерело повідомляє, що це постачання продовжиться.

"Угода передбачає постачання набагато більшої кількості кулеметів, ніж 600 одиниць", - зазначив співрозмовник видання, додавши, що нові партії відправлять в Україну "найближчими місяцями".

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Ціна кожного кулемета складає $15-20 тисяч. Це означає, що вартість вже одержаної зброї перевищує $10 млн.

У серпні військовий блог Armourer Bench проаналізував загальнодоступні фотографії з фронту та виявив кілька Canik M2, встановлених на пікапах Nissan для боротьби з дронами-камікадзе.

Такими кулеметами також можуть обладнати турецькі бронеавтомобілі BMC Kirpi, отримані минулого року. За неофіційними оцінками, ЗСУ мають на озброєнні понад 200 таких машин.

Туреччина від початку війни озброювала Україну безпілотниками, ракетами з лазерним наведенням, захисним спорядженням та бронетехнікою. Також після виходу Росії із зернової угоди стало відомо, що Анкара вперше вирішила поставити Києву гусеничні самохідно-артилерійські установки ( САУ) T-155 Firtina.

Нагадаємо, у червні 2023 року президент України Володимир Зеленський наголосив, що очікує від Туреччини більше зброї.

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