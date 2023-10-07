Оккупанты снова наступают возле Купянска ‒ ISW

На это направление бросили 25-ю армию.

Россияне возобновляют наступательные операции в районе Купянска.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По состоянию на 6 октября большинство российских сил, развернутых на территории Купянска, оставались боеспособными.

Украинские военные сообщили о снижении активности российских сил под Купянском за последние недели. Но 6 октября представитель Восточной группы украинских войск Илья Евлаш заявил, что войска РФ возобновили боевые действия на Купянско-Лиманском направлении.

Российские "военкоры" утверждают, что российские войска начали наступление у Синьковки и что они ведут интенсивный обстрел трассы N26 (Шевченково-Купянск).

Аналитики напоминают, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные развернули элементы вновь 25-й общевойсковой армии на возобновление российских наступательных операций под Купянском при участии элементов 25-й ЗВА, вероятно, чтобы отвлечь внимание украинской стороны других участков фронта на юге Украины.

По оценке ISW, 25-я армия была поспешно развернута до запланированной даты в декабре 2023 года и, вероятно, сильно недоукомплектована и плохо подготовлена.

Аналитики сомневаются, что группировка, состоящая из вновь 25-й общевойсковой армии с деградированными элементами ЗВО, будет способна вести полноценные наступательные действия в этом районе.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация сейчас тяжелее, чем на Бахмутском. Новая цель врага – Макеевка.

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