Москву атаковал дрон – закрыто два аэропорта

В Москве сообщили о якобы сбитом беспилотнике.

В ночь на 7 октября противовоздушная оборона РФ якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника, в двух аэропортах Москвы отменены и перенесены рейсы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве объявляли план "Ковёр" – аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают – перенесено по меньшей мере девять рейсов, еще два отменены.

Восемь самолетов сейчас задерживают свой вылет в Домодедово и Шереметьево.

Напомним, США высылают двух российских дипломатов.

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