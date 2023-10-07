Маккарти хочет полностью покинуть Конгресс после отставки — Politico

В Республиканской партии опасаются, что никто больше не сможет 218 голосов, чтобы возглавить Палату представителей.

Отправленный в отставку с поста спикера Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что хочет покинуть Конгресс после того, как найдут нового главу.

Об этом информирует издание Politico.

Источники издания сообщают, что на закрытой встрече с республиканцами после отставки он заявил, что намерен полностью прекратить работу в Конгрессе даже в качестве конгрессмена.

"Я собираюсь проводить время со своей семьей. Возможно, мне не повезло, но я все равно самый счастливый человек из всех живых", — сказал Маккарти.

Вместе с тем издание сообщает, что в Республиканской партии опасаются, что никто больше не сможет необходимы 218 голосов, чтобы возглавить Палату представителей. Поэтому они выступают за то, чтобы "отдельные диссиденты" отказались от своих действий, "пока не стало слишком поздно".

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет выдвинуть свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что политический эксперт и журналист Виталий Портников рассказал, какие последствия это будет иметь для Украины отставка спикера Палаты представителей.

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