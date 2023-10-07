Между КНДР и РФ значительно выросло движение поездов на фоне сообщений о поставках оружия

Мировые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что Пхеньян начал снабжение боеприпасами в Россию.
Данные со спутников показывают, что между Северной Кореей и Россией значительно вырос трафик поездов. Это началось за день до начала сообщений о том, что Пхеньян передает оружие России для войны против Украины.
Об этом информирует проект американского Центра стратегических и международных исследований в Южной Корее Beyond Parallel.
Сообщается, что на границе между КНДР и Россией на станции Тумангагн в Расоне было замечено 73 грузовых вагона. Такого количества вагонов там не было последние 5 лет, даже до пандемии трафик был ниже.
"Учитывая, что Ким Чен Ын и Путин обсудили некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, свидетельствует о снабжении Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", — говорится в отчете проекта.
Узнать содержание вагонов невозможно, поскольку их покрыли брезентом.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея якобы начала поставлять России артиллерийские снаряды для войны против Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что Ким Чен Ын приказал укреплять отношения с Москвой и вывести их "на новый высокий уровень".
Читайте также: