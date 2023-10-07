Между КНДР и РФ значительно выросло движение поездов на фоне сообщений о поставках оружия

Мировые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что Пхеньян начал снабжение боеприпасами в Россию.

Данные со спутников показывают, что между Северной Кореей и Россией значительно вырос трафик поездов. Это началось за день до начала сообщений о том, что Пхеньян передает оружие России для войны против Украины.

Также читайте США обеспокоены возможной передачей оружия между РФ и КНДР

Об этом информирует проект американского Центра стратегических и международных исследований в Южной Корее Beyond Parallel.

Сообщается, что на границе между КНДР и Россией на станции Тумангагн в Расоне было замечено 73 грузовых вагона. Такого количества вагонов там не было последние 5 лет, даже до пандемии трафик был ниже.

"Учитывая, что Ким Чен Ын и Путин обсудили некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, свидетельствует о снабжении Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", — говорится в отчете проекта.

Узнать содержание вагонов невозможно, поскольку их покрыли брезентом.

Вагоны на границе КНДР и РФ/Фото: beyondparallel.csis.org

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея якобы начала поставлять России артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Ким Чен Ын приказал укреплять отношения с Москвой и вывести их "на новый высокий уровень".

Читайте также: