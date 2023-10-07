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Между КНДР и РФ значительно выросло движение поездов на фоне сообщений о поставках оружия

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Между КНДР и РФ значительно выросло движение поездов на фоне сообщений о поставках оружия

Вагоны / Фото: tass.ru

Мировые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что Пхеньян начал снабжение боеприпасами в Россию.

Данные со спутников показывают, что между Северной Кореей и Россией значительно вырос трафик поездов. Это началось за день до начала сообщений о том, что Пхеньян передает оружие России для войны против Украины.

Об этом информирует проект американского Центра стратегических и международных исследований в Южной Корее Beyond Parallel.

Сообщается, что на границе между КНДР и Россией на станции Тумангагн в Расоне было замечено 73 грузовых вагона. Такого количества вагонов там не было последние 5 лет, даже до пандемии трафик был ниже.

"Учитывая, что Ким Чен Ын и Путин обсудили некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, свидетельствует о снабжении Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", — говорится в отчете проекта.

Узнать содержание вагонов невозможно, поскольку их покрыли брезентом.

Вагоны на границе КНДР и РФ/Фото: beyondparallel.csis.org / ©
Вагоны на границе КНДР и РФ/Фото: beyondparallel.csis.org

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея якобы начала поставлять России артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Ким Чен Ын приказал укреплять отношения с Москвой и вывести их "на новый высокий уровень".

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Дата публикации
Просмотры
194
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