Астрологический прогноз на 7-8 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
7-8 октября
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, это время, когда для того, чтобы построить что-то новое, необходимо разрушить старое. Поскольку речь идет о выходных, задача будет связана с собственным жильем – квартирой или загородным домом.
Символ дня: Крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный, кофейный.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни нынешнего дня связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо укреплять: принимать витамины, отказаться от вредной еды и больше бывать на солнце.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также от алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, овощи для сушки и лекарственные травы.
Магия и мистика дня: можно корректировать линию судьбы – например, переписав свой гороскоп.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.
Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Цитата дня: «Ошибки всегда можно себе простить, если найдется смелость признать их» (Брюс Ли).
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