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Астрологический прогноз на 7-8 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Астрологический прогноз на 7-8 октября

Крокодил - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

7-8 октября

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, это время, когда для того, чтобы построить что-то новое, необходимо разрушить старое. Поскольку речь идет о выходных, задача будет связана с собственным жильем – квартирой или загородным домом. 

Символ дня: Крокодил. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный, кофейный.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо укреплять: принимать витамины, отказаться от вредной еды и больше бывать на солнце. 

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также от алкоголя. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, овощи для сушки и лекарственные травы. 

Магия и мистика дня: можно корректировать линию судьбы – например, переписав свой гороскоп. 

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут. 

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

Цитата дня: «Ошибки всегда можно себе простить, если найдется смелость признать их» (Брюс Ли). 

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