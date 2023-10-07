Астрологічний прогноз на 7-8 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

7-8 жовтня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – це час, коли для того, щоб збудувати щось нове, необхідно зруйнувати старе. Оскільки йдеться про вихідні, завдання буде пов'язане з власним житлом – квартирою чи заміським будинком.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, шоколадний, кавовий.

Щасливе каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня пов'язані з ослабленням імунітету, який необхідно зміцнювати: приймати вітаміни, відмовитися від шкідливої їжі та більше бувати на сонці.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також від алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки треба відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, овочі для сушіння та лікарські трави.

Магія й містика дня: можна коригувати лінію долі – наприклад, переписавши свій гороскоп.

Сни дня: сни нинішньої ночі важливої інформації не несуть.

Табу дня: небажано спілкуватися з незнайомими людьми – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Цитата дня: "Помилки завжди можна собі пробачити, якщо знайдеться сміливість визнати їх" (Брюс Лі).

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