Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США ввели санкції проти 42 китайських компаній за допомогу оборонпрому Росії

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
64
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США ввели санкції проти 42 китайських компаній за допомогу оборонпрому Росії

Прапори США та Китаю / Фото: Associated Press

Також під санкції потрапили компанії з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії.

Сполучені Штати ввели торгівельні обмеження проти 42 китайських компаній, які співпрацюють з обороною промисловістю Росії, включаючи поставки американського обладнання.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що китайські компанії постачають до Росії мікроелектроніку, яку Росія використовує для точного наведення в ракетах і безпілотниках проти України.

Крім того, до списку обмежень потрапили компанії з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії.

“Сьогоднішні доповнення до Переліку організацій дають чітке повідомлення: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це та вживемо заходів”, – сказав представник міністерства Метью Аксельрод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три найбільші китайські нафтогазові компанії внесли до списку спонсорів війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Сі Цзіньпін закликав Захід скасувати санкції проти Сирії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
64
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація