США ввели санкції проти 42 китайських компаній за допомогу оборонпрому Росії

Також під санкції потрапили компанії з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії.

Сполучені Штати ввели торгівельні обмеження проти 42 китайських компаній, які співпрацюють з обороною промисловістю Росії, включаючи поставки американського обладнання.

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Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що китайські компанії постачають до Росії мікроелектроніку, яку Росія використовує для точного наведення в ракетах і безпілотниках проти України.

Крім того, до списку обмежень потрапили компанії з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії.

“Сьогоднішні доповнення до Переліку організацій дають чітке повідомлення: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це та вживемо заходів”, – сказав представник міністерства Метью Аксельрод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три найбільші китайські нафтогазові компанії внесли до списку спонсорів війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Сі Цзіньпін закликав Захід скасувати санкції проти Сирії.

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