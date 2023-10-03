Три найбільші китайські нафтогазові компанії внесли до списку спонсорів війни в Україні

Три китайські найбільші нафтогазові компанії внесли до переліку спонсорів війни в Україні.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Зазначається, що компанії продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою своїх значних податків.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC)", -вказано у повідомленні.

Зокрема, дочірня компанія CNOOC Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проєкті "Арктик СПГ-2", що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні РФ.

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Від початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з країною-агресоркою.

"У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій основі гравітаційного типу, так званий «плавучий завод», проекту "Арктик СПГ-2". Участь у його відкритті брав особисто президент РФ Путін", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що призупиняють статус для 5 грецьких компаній-перевізників у переліку спонсорів війни.

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