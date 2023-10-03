Як потрапити до 3-ї штурмової бригади: як пройти КМБ

Службу у 3-й ОШБр можна проходити як за контрактом, так і за мобілізацією. Всі бійці бригади отримують зарплату.

3-тя штурмова бригада проводить набір добровольців до своїх лав, зокрема і з можливістю переведення чинних військовослужбовців з інших частин. Спробувати себе в ролі штурмовика бригади можна в межах тестового тижня.

Як потрапити до 3-ї ОШБр, пройти КМБ, список документів і вимог – дізнайтеся на ТСН.ua.

3-тя окрема штурмова бригада була сформована на основі підрозділу спеціальних операцій ЗСУ. А цей підрозділ був сформований на основі створеного в перші дні повномасштабного вторгнення РФ добровольчого загону тероборони "Азов". Кістяком підрозділу були ветерани ОЗСП "Азов" Нацгвардії України та представники Азовського руху.

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Службу у 3-й ОШБр можна проходити за контрактом, якщо бійцеві від 18 до 45, і в окремих випадках – за мобілізацією, якщо вік – від 45 до 58 років. А якщо людина має офіційно підтверджений бойовий досвід після 24 лютого 2022 року, то може потрапити на службу без проходження навчального центру ЗСУ.

Як потрапити до 3-ї штурмової бригади

Щоб потрапити до лав 3-ї окремої штурмової бригади, треба:

подати заявку на сайті бригади, заповнивши анкету (там вказуються ПІБ, дата народження, місце проживання, номер телефону, нікнейм у Телеграмі та інформація про те, чи є людина військовим/військовою на цей момент);

прибути до рекрутингового центру в Києві, Дніпрі чи Львові. Там треба пройти співбесіду і тест на фізичну підготовку.

З собою треба мати такі документи:

паспорт; ідентифікаційний код; військовий квиток або приписне (за наявностi); документи про освіту (диплом/атестат).

Отримати рекомендаційний лист від бригади або подати дані для призову до районного ТЦК та СП;

пройти військово-лікарську комісію;

чекати на відправлення до навчального центру (два-три тижні). Для жителів областей бригада надає житло на час проходження комісій і паралельно проводить вишкіл;

приїхати до навчального центру та пройти навчання (орієнтовно – на 30 днів);

після закінчення навчання вирушити до свого підрозділу.

Боєць 3-ї окремої штурмової бригади / Фото: Телеграм-канал 3-ї ОШБр

Контакти рекрутингових центрів 3-ї штурмової:

Київ – просп. Перемоги, 83/2. Працює щодня від 10:00 до 17:00. Номер телефону – (068) 430 80 02.

Дніпро – вул. В. Жуковського, 43а. Працює щодня від 10:00 до 17:00. Номер телефону – (099) 633 73 33.

Львів – вул. Староєврейська, 7а. Працює щодня від 10:00 до 17:00. Номер телефону – (097) 284 84 31.

3-тя штурмова – як пройти КМБ

У ректрутинговому центрі 3-ї ОШБр діє пробний тиждень штурмовика. За цей час можна випробувати себе і свої можливості.

"Ми прокачаємо тебе за цей тиждень, і ти дізнаєшся на що здатен. А ще отримаєш можливість познайомитися з нашим движем та відчути атмосферу бойового братства. Якщо усвідомиш, що це не твоє – піти можна в будь-який момент, не чекаючи завершення тижня", – йдеться на сайті бригади.

Для проходження співбесіди та курсу молодого бійця треба прибути до рекрутингового центру. Для чинних військових передбачені винятки і організувати співбесіду можуть онлайн.

Пакет документів

Для першої співбесіди треба заповнити анкету та принести:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток або приписне (за наявності);

документи про освіту (диплом/атестат).

Вимоги до фізичної підготовки

Базовий фізичний тест:

1,5 км біг; 25х4 відтискань від землі; 4 хв. у планці розділено на два рази; 50 скручувань на прес; 50 присідань; 1 хв. стрибки на місці.

Учасники пробного тижня у 3-й ОШБр / Скриншот

Хто не підходить для служби у 3-й ОШБр

курсанти;

військові, які здійснили самовільне залишення військової частини;

особи з відкритими кримінальними провадженнями за статтями: 109-114, 152-156, 185-186, 307, 309, 402, 403, 407, 408, 429, 430 (навіть у разі погашення судимості);

особи з інвалідністю, ВІЛ/СНІД або гепатитом, венеричними захворюваннями;

особи з відкритими кримінальними провадженнями або судовими справами.

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