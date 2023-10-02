Контузія на війні: що треба знати, перша допомога, лікування та реабілітація

Після контузії слід обов’язково звернутися по допомогу до лікарів. Вони підберуть лікування у вигляді медикаментів та інших методів.

Контузія на війні – невидима для ока, але дуже відчутна для постраждалого травма, що виникає від вибухів та ударів об землю. Через дезорієнтацію, сплутаність свідомості, скарги на головні болі ще в часи Першої світової війни бійці тікали з поля бою, і це вважалося проявом страху та слабкодухості. Вже згодом медики з’ясували, що все це –виключно результат фізичного впливу вибуху на мозок.

Що треба знати про контузію на війні – читайте на ТСН.ua.

Контузія на війні – що це

Контузія – найпоширеніша травма на війні, яка виникає внаслідок різкого механічного впливу – повітряної, водяної чи звукової хвилі (наприклад, вибуху), удару об землю чи воду тощо. Це загальне ураження головного мозку чи інших частин організму, за якого не обов'язково повинні бути механічні пошкодженнями органів і тканин. Друга назва контузії – акубаротравма. До речі, в міжнародній класифікації хвороб діагнозу "‎контузія"‎ немає, натомість під нею зазвичай мають на увазі закриту черепно-мозкову травму.

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Здебільшого, говорячи про контузію на війні, йдеться саме про ураження вибуховою хвилею. Наприклад, якщо людина була поряд із вибухом і не зазнала очевидних поранень та травм, однак відчуває, що щось не так, то цілком можливо, що особа зазнала контузії.

Крім вибухової хвилі контузія також може виникнути від сильних побоїв, різкої зміни атмосферного тиску, падіння з висоти або через падіння важких завалів (наприклад, обвал будинку).

Існують три ступені контузії:

легка контузія – заїкання, тремтіння або поколювання у руках та ногах, погіршення слуху;

контузія середньої тяжкості – немає реакції зіниць на світло, повна глухота, частковий параліч кінцівок;

важка контузія – непритомність, переривчасте дихання, судоми чи мимовільні рухи кінцівками, з рота і вух може витікати кров.

Черепно-мозкова травма / Фото: Getty Images

Симптоми контузії

Контузія може мати такі симптоми:

непритомність (від кількох хвилин до годин),

головний біль, що розпирає,

часті запаморочення,

нудота та блювання,

струс та розриви внутрішніх органів,

забудькуватість, втрата пам'яті,

заїкання, втрата мовлення,

підвищений артеріальний тиск,

часті серцебиття та пульс,

погіршення зору та проблеми, пов'язані з роботою органів зору,

будь-яка зміна психо-емоційного стану (наприклад, імпульсивнсть, агресивність, депресія, тривога, апатія, почуття провини, патологічна пильніть, байдужості до себе чи оточення, соціальна самоізоляція);

дезорієнтація в просторі,

швидка втомлюваність, що довго зберігається,

порушення сну, нічні жахи.

У разі контузії людина не обовʼязково відчуватиме усі згадані симптоми. Однак, якщо в особи чи когось поряд є принаймні три із симптомів контузії, слід звернутися по допомогу до лікаря.

Контузія, яка виникла від вибухової хвилі, не є смертельною. І за суворого дотримання рекомендацій лікаря людина зазвичай швидко відновлюється. Але в разі відсутності лікування чи неправильного лікування в гострий період, повторних вибухових хвиль, особливостей здоров’я потерпілого, травм у минулому, контузія може мати віддалені наслідки у вигляді постконтузійного синдрому.

Постконтузійний синдром

У разі постконтузійного синдрому людина може тривалий час відчувати слабкість, головний біль, різкі перепади настрою. Можуть бути проблеми зі слухом, координацією, розлади пам’яті, зниження концентрації. Лікування постконтузійниого синдрому відбувається під наглядом медиків. Вони підбирають спеціальне лікування – це медикаментозні та інші методи.

Небезпека від контузії / Фото: facebook.com/moz.ukr

Перша допомога при контузії

Щоб допомогти людині з контузією, треба відтягти її до безпечного місця. Звільніть груди та шию постраждалого від одягу, що стискає, щоб особа могла вільно дихати. Обережно поверніть людину на бік. Якщо особа непритомна, але лежить на боці, зменшується ризик, що захлинеться блювотою чи кров’ю. Якщо кров витікала з носа чи вух, обережно очистіть їх від згустків. Якщо кровотеча триває, вкладіть до вух і носа кульки з вати.

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Вкрийте постраждалого чимось теплим. В разі контузії людину бажано одразу госпіталізувати, тому терміново викликайте швидку допомогу. До її прибуття постійно наглядайте за постраждалим. Якщо його стан погіршується, негайно телефонуйте до екстреної медичної допомоги та дотримуйтесь усіх її рекомендацій.

Важливо! В разі контузії категорично не можна давати постраждалому пити або робити штучне дихання. Усе тому, що в людини можуть бути розриви внутрішніх органів.

Лікування контузії

Для лікування контузії слід обов’язково звернутися по допомогу до лікарів. Треба отримати консультацію в невропатолога, а після цього – в окуліста. Медик, який безпосередньо лікуватиме людину, має зібрати анамнез і провести огляд. Після первинного огляду, лікар призначає конкретні діагностичні процедури, серед яких можуть бути: офтальмоскопія, ультразвукова діагностика, рентген, комп'ютерна томографії, тонометрія та інше. Після результатів обстеження лікар має підібрати лікування у вигляді медикаментів та інших методів. Можуть бути призначені антибіотики, протизапальні, заспокійливі та снодійні препарати, вітаміни.

Пацієнту з контузією рекомендовані повний спокій, сеанси психотерапії, лікувальна фізкультура, якщо є показання – сеанси з логопедом.

Легку контузію можна лікувати вдома, приймаючи призначені лікарем медикаменти, та дотримуючись спеціального курсу лікування. Решта форми контузії потребують стаціонарного лікування під постійним наглядом. В особливо важких випадках контузії призначається оперативне лікування.

Лікування середньої форми контузії триває від одного до трьох тижнів. А лікування важкої форми контузії триває довше і це залежить від стану пацієнта.

Яка реабілітація потрібна при контузії

Реабілітація після контузії передбачає фізичну терапію, яка дозволяє мозку "вмикати" йог пластичність. Це дуже вагомо для реабілітації. Користь також принесуть невиснажливі, у помірному режимі кардіотренування (біг, плавання, стрибки, кардіотренажери).

Заняття на велотренажері / Фото: Getty Images

Дуже важливий елемент – психотерапія. Перш за все, йдеться про терапію розладів настрою, депресій, тривожності, допомогу у формуванні навичок та вмінь у керуванні стресом. Психотерапія часто приносить свої плоди вже протягом перших тижнів від її початку.

Вестибулярна терапія або реабілітація. Вона корисна для тих, хто отримав контузію, та страждає вiд запаморочень і проблем з рівновагою. Ця терапія полягає у застосуванні відповідних вправ на тренування стабільності погляду та балансу.

Зорова терапія. За допомогою різних вправ та інструментів вона допомагає вирішувати різноманітні проблеми із зором, що виникають після контузій.

Когнітивна реабілітація допоможе подолати проблеми з дефіцитом та концентрацією уваги, погіршенням пам’яті, керуванням часом тощо. Така терапія дозволяє постраждалим повернутися до навчання чи роботи. Задля цього у процесі реабілітації застосовується відповідна стратегія та підтримка.

Загальні рекомендації, як полегшити симптоми контузії або закріпити результати проведеної терапії:

здорове харчування,

відсутність шкідливих звичок,

щоденна легка фізкультура та фізична активність протягом дня,

здоровий сон та відпочинок,

навички керування стресом,

використання "білого шуму".

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