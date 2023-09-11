Що таке панічні атаки: симптоми, як собі допомогти та як вилікувати

Панічна атака може статися лише раз-два за життя, а може відбуватися періодично. Тож у разі виникнення симптомів панічної атаки, слід звернутися по медичну допомогу.

Якщо вас охоплює раптовий сильний страх, здається, що зараз знепритомнієте або взагалі помрете, це може бути ознакою панічної атаки. Вона виникає без попередження, без видимих причин у будь-якому місці та в будь-який час. Насправді померти від панічної атаки неможливо, однак такі епізоди можуть дуже негативно впливати на якість життя.

Про симптоми і причини панічної атаки, як можна собі допомогти під час нападу та як вилікувати – читайте на ТСН.ua.

Що таке панічна атака

Панічна атака — це раптовий напад сильної тривоги, страху (паніки) без реальної небезпеки чи очевидної причини. Напад триває від 5 до 30 хвилин, а іноді й довше. Під час панічної атаки може виникнути відчуття втрати контролю, людині може здаватися, що в неї серцевий напад або – що вона взагалі помирає.

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Панічні атаки можуть мати небезпечний вигляд, але вони не завдають фізичної шкоди. Під час панічних атак багатьом здається, що вони можуть знепритомніти, але це малоймовірно. Адже фізіологічна система, що спричиняє панічну атаку, протилежна тій, що спричиняє непритомність.

В багатьох за все життя може трапитися одна-дві панічні атаки. Проблеми може зникнути, коли закінчиться стресова ситуація. Однак несподівані напади паніки можуть повторюватися. За такого сценарію в людини виникає сильний страх, що панічна атака повториться. Через цей страх можуть виникнути панічний розлад та фобії. Найчастіше йдеться про агорафобією – страх перед відкритим простором і натовпом. Людина з такою фобією боїться опинитися в місцях чи ситуаціях, коли їй ніхто вчасно не допоможе, якщо станеться панічна атака.

Симптоми панічної атаки

Пришвидшення серцебиття;

пітливість;

тремор;

відчуття, що бракує повітря;

тривога;

біль чи дискомфорт у грудях;

нудота;

біль у животі;

запаморочення, втрата рівноваги;

дезорієнтація чи деперсоналізація (відчуття, що людина існує ніби поза своїм тілом);

втрата контролю над собою;

жзвін у вухах;

відчуття оніміння в кінцівках.

Деякі люди під час панічної атаки можуть мати лише кілька симптомів, менше чотирьох вищевказаних ознак.

Причини панічної атаки

Ключова причина розвитку панічних атак – неврологічні порушення. Справжні причини виникнення панічної атаки на сьогодні достеменно не визначені. Але за даними психотерапевтів, каталізатором стану може від одного до цілого комплексу факторів:

фізіологічні проблеми, пов’язані з серцевими патологіями: пролапс мітрального клапана, ішемія після інсульту;

гіпоглікемія, гіпертиреоз;

реакція організму на приймання деяких медпрепаратів та стимулювальнихзасобів, у період гормональної терапії;

депресивні стани, пов’язані з проблемами в особистому житті на роботі, втратою близьких та пов’язані з іншими щоденними факторами;

генетична схильність, вагітність, пологи, клімакс;

темперамент, чутливий до стресу або схильний до негативних емоцій;

зміни у роботі певних ділянок мозку;

низка психічних захворювань.

Як навчитись правильно дихати під час панічної атаки

Подолати панічну атаку та заспокоїтися допомагають дихальні техніки, а також техніка "Тут і зараз".

Вправа "Дихання на 5":

зробіть вдих на рахунок 5;

затримайте дихання на 5 секунд;

зробіть видих на рахунок 5;

Вправу слід повторювати 5-8 разів.

Техніка "Дихання в паперовий пакет"

Допомогти заспокоїтись може дихання в паперовий пакет. Під час панічної атаки організм перенасичується киснем, а дихання в пакет знижує концентрацію кисню і вгамовує прояви панічної атаки.

Дихання в паперовий пакет / Фото: Getty Images

Техніка "Тут і зараз"

Техніка "Тут і зараз" може допомогти під час сильної, але безпідставної тривоги, страху повернутися до реальності та заспокоїтися.

Якщо виникла панічна атака, уважно подивіться навколо та знайдіть поглядом:

5 речей, які можете побачити;

4 речі, яких можете торкнутися;

3 речі, які можете почути

2 речі, які можете понюхати;

1 річ, яку можете відчути на смак.

Як вилікувати панічну атаку

Якщо у вас виникав хоча б один епізод панічної атаки, зверніться до сімейного лікаря. Він може скерувати до лікаря-психіатра, психоневролога або до психотерапевта.

Існують два основні методи лікування панічних атак. Фахівці можуть призначити когнітивно-поведінкову психотерапію або медикаментозну терапію. Оптимальний метод лікування визначає лікар-психотерапевт після первинного огляду пацієнта, даних аналізів та фізіологічних особливостей організму.

Прийом у психотерапевта / Фото: sergey-kolov.ru

Найефективнішим типом психотерапії для лікування панічних атак вважається когнітивно-поведінкова. Цей тип психотерапії може допомогти впоратися з панічними атаками навіть без медикаментів. Але можуть підійти і інші види психотерапії, які працюють з експозицією – тобто зануренням у власний страх.

Якщо ви звернулися безпосередньо до фахівця із психічного здоров’я, слід також звернутися і до сімейного лікаря, радять у МОЗ України. Адже симптоми панічної можуть свідчити про інші проблеми зі здоров’ям.

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