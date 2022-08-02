Само собою не минеться: як розпізнати та вилікувати ПТСР

Посттравматичний стрес – це реакція нашого організму на важкі події. Проте залишитися із проблемою сам на сам не вийде.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може розвинутися у людини після переживання події, яка налякала її, шокувала або змусила відчувати безпорадність.

Це може супроводжуватися довгостроковими наслідками, включаючи спогади, проблеми зі сном, тривогу, депресію.

Інколи симптоми ПТСР виявляються після трьох місяців і навіть року.

Відтермінована симптоматика – одна з причин, чому посттравматичний стресовий розлад діагностує виключно спеціаліст. Він і призначить як медикаментозне, так і психотерапевтичне лікування.

Саме тому фармацевтична компанія «Дарниця» організувала навчання для психологів гарячої лінії 1551 контактного центру Києва. Відтепер кожен, хто потребує допомоги, може отримати безкоштовну консультацію фахівця.

Компанія також проводить навчання для професійної спільноти, а ще запустила інформаційну онлайн платформу для пацієнтів та лікарів задля підвищення інформованості українців про ПТСР. Тут ви знайдете компетентні відповіді і інформацію щодо розладу.

Як запідозрити ПТСР у людини та що робити далі?

Які підходи використовуються для лікування ПТСР?

Чи може з’явитися такий розлад у дитини і як їй вчасно допомогти?

Як ПТСР впливає на харчову поведінку?

Що робити, якщо ваша рідна людина повернулася з фронту і не може спати?

На ці та багато інших запитань можна знайти відповіді на платформі.

А якщо ви лікар, тут можна ознайомитися із методами скринінгу та діагностики, лікування, супутніми проявами та розладами ПТСР.

«Військові конфлікти, призводять до збільшення випадків депресії та тривожності, інших ментальних захворювань. Третина пацієнтів з ПТСР може мати рецидиви протягом до десяти років. Тому вкрай важливо вчасно розпізнати хворобу. Наш інформаційний ресурс направлений як на звичайних громадян, так і професіоналів системи охорони здоров’я», - зазначає директор з медичних питань фармацевтичної компанії «Дарниця» Ігор Никифорчин.

Посттравматичний стресовий розлад спеціалісти називають «психоінфекцію», тим більше, як зазначив доктор медичних наук, професор, лікар-психіатр вищої категорії Олег Чабан, «Наше століття – «століття травми».

«Після «психоінфекції» COVID-19 ми миттєво, без відпочинку, перейшли в іншу «психоінфекцію», з великим дистресовим впливом, який називається широкомасштабна війна в Україні 2022», – підкреслив спеціаліст.

Фото: ТСН.ua

Як проявляється посттравматичний стрес та скільки він триває?

Після 24 лютого – початку повномасштабної війни в Україні – по психологічну допомогу звернулося майже шість тисяч українців.

За інформацією КМДА, 80% звернень пов’язані з реакцією на бойові дії. Вони викликають у людей панічні атаки, страхи через війну, загострення тривожних та невротичних розладів.

Також професійної допомоги потребували люди з депресією, суїцидальними думками, порушенням сну, соматичними захворюваннями і душевними стражданнями. Декого війна «заганяє» в глибоку депресію. Думки та спогади повертаються, навіть якщо небезпека минає. Час у разі розладу на тлі стресу не лікує.

Замість того, щоб почувати себе краще, людина потрапляє у посттравматичну пастку. Вона стає більш тривожною, наляканою та роздратованою.

ПТСР може роками впливати на нас. Лише професійне лікування допоможе одужати.

Іноземний досвід: як лікують ПТСР у США та Ізраїлі

За даними Відділу охорони психічного здоров'я штату Нью-Йорк, щороку 5,2 млн американців страждають на ПТСР.

Війна та бойові дії є факторами ризику для потенційного розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). За даними медичного ресурсу UpToDate, для порівняння поширеність ПТСР серед населення США та Канади протягом життя складає від 6.1% до 9.2%, тоді як поширеність даного розладу серед населення в зоні бойових дій може досягати 50%.

Жінки хворіють на цю недугу в два з половиною рази частіше, ніж чоловіки.

Травмуючі події, які переважно є причиною ПТСР у чоловіків:

участь у військових діях,

згвалтування,

занедбаність і жорстоке поводження в дитинстві.

Найбільш травматичні події для жінок:

згвалтування,

фізичний напад,

загроза зброєю,

жорстоке поводження в дитинстві.

Згідно із методикою Американської психологічної асоціації (APA), адаптацію і лікування ПТСР серед військових, які брали участь у бойових діях, починають із визначення терапії. Її спеціально адаптують для управління травмою.

Фахівці застосовують когнітивну реструктуризацію: людина вчиться думати про речі по-новому. Психічні образи травматичної події можуть допомогти їй подолати розлад, отримати контроль над страхом і стражданням.

Також американські фахівці практикують експозиційну терапію – регулярні бесіди про подію або зіткнення з причиною страху. В безпечному та контрольованому середовищі це дозволить людині краще контролювати власні думки та почуття.

Медикаментозна терапія

Для лікування симптомів ПТСР у США використовують зазвичай селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Вони також допомагають у разі депресії, тривоги та проблем зі сном, – симптомах, що часто пов’язані з посттравматичним стресовим розладом.

За словами медиків, психологічні наслідки ПТСР можуть тривати до 20 років. Недуга може вражати до 20% учасників бойових дій, тому дієву терапію шукають спеціалісти усього світу.

Так, ізраїльські вчені винайшли новий метод лікування посттравматичного стресу.

Вони вперше зменшили симптоми посттравматичного стресового розладу за допомогою гіпербаричної кисневої терапії (ГБО). Це метод насичення пацієнта киснем під високим тиском з лікувальною метою проводиться в гіпербаричних барокамерах.

Процедура викликає реактивацію та проліферацію стовбурових клітин, а також утворення нових кровоносних судин та підвищення активності мозку, що зрештою відновлює функціональність пошкоджених тканин.

Щодо самолікування, воно у разі ПТСР виключене, тому що це серйозний розлад, із симптомами якого потрібно обов’язково звертатися до фахівця. Його діагностика та лікування регламентуються спеціальними протоколами та настановами. Застосування безрецептурних лікарських засобів по типу валеріани не здатне змінити перебіг захворювання, або навпаки тривале застосування таких засобів з відтягуванням походу до лікаря можуть суттєво погіршити ситуацію.

«Немає принципових відмінностей у підходах лікування ПТСР в Україні та США та Європи. Однак на заході менше упередженості. Пацієнти та їхні рідні швидше звертаються за професійною допомогою, а отже мають більше шансів на одужання», – зазначає директор з медичних питань фармацевтичної компанії «Дарниця» Ігор Никифорчин.

Як лікують ПТСР в Україні

Вітчизняні медики використовують сучасні практики лікування ПТСР, цінність яких щомісяця зростає через географію війни.

На сьогодні є перевірені ефективні методи лікування, які базуються на принципах доказової медицини – це психотерапія та застосування лікарських засобів. Безумовно перебіг захворювання та досягнення терапевтичних результатів можуть варіювати від людини до людини, але підтримка близьких, встановлення чітких терапевтичних цілей разом з лікарем та мотивація допомагають досягти бажаного.

«На щастя, не в кожної людини, що пережила травматичний досвід, розвивається ПТСР. Окрім самої травматичної події велике значення має наявність попереднього травматичного досвіду, тип зайнятості, генетичні фактори. Наявність депресії або тривоги в минулому, а також відсутність особливої підтримки від сім’ї чи друзів підвищує ризик розвитку ПТСР після травматичної події”, - зазначає доктор медичних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лікар-психіатр вищої категорії, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного Медичного Університету імені О. О. Богомольця Олег Чабан.

Фото: ТСН.ua

Чи можна самостійно розпізнати ПТСР у себе чи ближнього?

Оскільки ми всі знаходимося в країні, що перебуває у стані війни, і ризик отримання травматичного досвіду є високим для всіх, важливо володіти інформацією про можливість розвитку ПТСР. Це може допомогти запідозрити розлад ще на ранньому етапі та вчасно звернутися по допомогу. Як правило, ознаки ПТСР розвиваються орієнтовно через 1-3 місяці після пережитої травматичної події та характеризуються наступними проявами:

Настирливі повторні переживання у вигляді спогадів травматичної події або флешбеки є найбільш типовим симптомом ПТСР. Це коли людина мимоволі і яскраво переживає травматичну подію з почуттям, що це не відбувається зараз, включаючи фізичні симптоми, такі як серцебиття або хворобливість, та емо страх та паніка. Варіантом повторного переживання можуть бути тривожні сні або жахіття про подію.

Намагання уникнути нагадування про травматичні події є ще одним ключовим симптомом ПТСР: уникнення певних людей або місць, які нагадують про травму, або уникнення розмов з кимось про досвід.

Гіперпильність, свідомість та відчуття знервованості або перебування завжди насторожі або в пошуку вашої небезпеки.

Зміни настрою та почуттів, зокрема це проявляється негативними переконаннями та очікуваннями – негативним мисленням про себе, інших чи весь світ, нездатністю відчувати позитивні емоції.

Варто пам’ятати, що діагноз посттравматичного стресового розладу та призначити відповідне лікування може лише лікар - психіатр. Самодіагностика та самолікування можуть погіршити стан.

Існує індивідуальна реакція на стрес, – для когось перебування в зоні бойових дій і навіть бойова травма не залишать наслідків, для когось достатньо чути проліт ракети над Києвом, щоб виникла психотравма.

У разі появи симптомів ПТСР зверніться по допомогу до сімейного лікаря, який скерує вас до фахівця із психічного здоров’я для діагностики.

Не бійтеся довірится спеціалісту

Українцям, які постраждали внаслідок війни, не слід нехтувати своїм здоров’ям. Не відкладайте вирішення проблеми на потім.

Симптоми ПТСР досить серйозні. І вони здатні завадити повернутися до нормального життя. Ба більше, людина навіть може заподіяти шкоди собі на тлі так званого синдрому вцілілого – нав’язливого відчуття провини через те, що їй вдалося вижити у складній ситуації, яку не змогли пережити решта.

Часто провину відчувають люди, яких хтось врятував ціною власного життя, чи ті, хто звернувся по допомогу.

Люди з ПТСР потребують більше ненав’язливої уваги, допомоги, мотивації, позитивних емоцій. Для кожного конкретного випадку потребуватиметься конкретна модель поведінки.

Поранені бійці картають себе думками, що могли би врятувати товаришів, аби постаралися трішки більше. А цивільні люди постійно думають про загиблих родичів та сусідів.

Активне подолання психічних розладів є ключовою частиною відновлення організму після стресу. Це дозволяє нам приймати вплив події, що на нас вплинула, і вжити заходів для покращення свого стану та життя тих, хто поруч.

За даними статистики країн, в яких відбувалися військові конфлікти, частота ПТСР може бути понад 20% населення. За тими ж підрахунками, у 15% населення можуть спостерігатися ті чи інші функціональні порушення і з високою вірогідністю вони можуть потребувати професійної допомоги.

Пам’ятайте, рятувати себе та піклуватися про власне здоров’я не соромно. Медична допомога у разі ПТСР – це така сама необхідність, як кисень та вода для вашого організму.

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