Росія вбила їх на роботі: скільки енергетиків загинуло в Україні під час ракетного терору

Російська терористична армія 11 вересня 2022 року завдала першого ракетного удару по енергетичній системі України. У перший же день окупанти вбили двох працівників цієї галузі. Загалом через терор окупантів загинуло 6 енергетиків.

Про це повідомляє "Укренерго".

Рік тому, 11 вересня 2022 року, російські терористи вперше атакували українську енергетичну систему. Тоді окупанти запустили дві ракети по одній із підстанцій у східних областях України. На місці трагедії загинули диспетчерка Світлана Курилович та електромонтер Олександр Холодний. Ракети вбили їх на робочих місцях: Світлану – у головному залі управління підстанцією, Олександра – під час обходу території.

В "Укренерго" зазначили, що сьогодні в роковини першого ракетного терору вони вшановують пам'ять загиблих колег. Також там оприлюднили імена загиблих працівників.

Горак Олег Іванович (1963 – 2022), начальник відділу протиаварійної роботи і технічного нагляду. Розстріляний російськими окупантами 6 березня 2022 року під час евакуації з Бучі на Київщині.

(1963 – 2022), начальник відділу протиаварійної роботи і технічного нагляду. Розстріляний російськими окупантами 6 березня 2022 року під час евакуації з Бучі на Київщині. Фіров Олександр Миколайович (1975 – 2022), електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі. Загинув 28 березня 2022 року від артобстрілу окупантів, відновлюючи лінію електропередачі на Київщині.

(1975 – 2022), електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі. Загинув 28 березня 2022 року від артобстрілу окупантів, відновлюючи лінію електропередачі на Київщині. Курілович Світлана Миколаївна (1966 – 2022), диспетчер електропідстанції 330 кВ. Загинула 11 вересня 2022 року від влучання двох з чотирьох російських ракет у будівлю головного щита керування.

(1966 – 2022), диспетчер електропідстанції 330 кВ. Загинула 11 вересня 2022 року від влучання двох з чотирьох російських ракет у будівлю головного щита керування. Холодний Олександр Геннадійович (1996 – 2022), електромонтер з обслуговування електропідстанції 330кВ. Загинув 11 вересня 2022 року від влучання російської ракети типу Х-101 у підстанцію.

(1996 – 2022), електромонтер з обслуговування електропідстанції 330кВ. Загинув 11 вересня 2022 року від влучання російської ракети типу Х-101 у підстанцію. Шабаршин Олександр Володимирович (1961 – 2022), диспетчер підстанції 750 кВ. Загинув 17 жовтня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу електропідстанції.

(1961 – 2022), диспетчер підстанції 750 кВ. Загинув 17 жовтня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу електропідстанції. Піха Федір Іванович (1968 – 2023), монтажник будівельний. Загинув 26 січня 2023 року. Потрапив під ракетний обстріл під час розчистки в прольотах опор високовольтної лінії електропередачі 330 кВ.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони зробили прогноз щодо обстрілів Росією восени та взимку.

Читайте також: