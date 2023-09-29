Як стати бойовим медиком: де навчають та що для цього треба

Україна постійно відчуває на фронті нестачу бойових медиків. Щоб стати бойовим медиком, не обов’язково мати медичну освіту, але треба пройти відповідну фахову підготовку.

Як стати бойовим медиком в Україні – читайте на ТСН.ua.

Як стати бойовим медиком

Бойовими медиками можуть бути чоловіки та жінки з медичною освітою та без неї. Достатньо пройти відповідну фахову підготовку.

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Якщо ви закінчили медичний коледж, можете звернутись до лікувальної установи та отримати там рекомендаційного листа. Після цього слід звернутися до ТЦК та СП, щоб отримати скерування на проходження базової військової підготовки в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Якщо ви хочете стати бойовим медиком, коли вступили до війська, вас скерують до 205-го Навчального центру тактичної медицини ЗСУ у Десні на Чернігівщині. Центр був створений 2017 року на базі 169-го Навчального центру Сухопутних військ та навчає надавати домедичну допомогу пораненим і хворим військовим за принципами та стандартами НАТО. Від 2017 до 2022 року навчальний центр випустив 649 бойових медиків. До повномасштабного вторгнення навчальна програма тривала 2,5 місяця, а після її скоротили до 4 тижнів.

Працювати на посаді бойового медика можна до 45 років. Після цього можна продовжити службу в медпункті частини або госпіталі.

Що входить в обов’язки бойового медика

Зауважимо, що на сьогодні в Україні досі не прописані посадові обов’язки та приналежність до певної організаційної структури бойових медиків. Тому, фактично, бойові медики за статутом підпорядковуються командиру їхнього взводу і далі по вертикалі до певного роду військ. Через невизначеність зі статусом бойові медики наразі не підпадають під Женевську конвенцію про медичний персонал.

"Госпітальєри" / Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Загалом посада бойового медика передбачає роботу в зонах бойових дій. Медики надають невідкладну допомогу пораненим бійцям просто на місці або у стабілізаційних пунктах, що працюють поблизу лінії фронту. Бойові медики проводять сортування поранених бійців та організовують їхню евакуацію.

До обов'язків бойового медика також входить інструктаж бійців про те, як діяти під час обстрілу чи безпосередньо бою, як евакуювати постраждалого, зупинити критичну кровотечу, накласти пов'язку тощо.

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