Представився лікарем: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дівчинку

На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Суд виніс вирок - довічне ув'язнення.

Про це повідомили в преслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року 36-річний чоловік потрапив до квартири, куди з прогулянки поверталися двоє малолітніх дітей, зайшовши разом з ними до під’їзду. Їм він представився лікарем.

Пересвідчившись, що в помешканні немає дорослих, чоловік попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, завдавши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Під час обшуку вдома у затриманого вилучили корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал.

Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини та боєприпасів без передбаченого законом дозволу (частина 6 статті 152, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України). Його засудили до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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