Шмигаль зробив різку заяву щодо інтеграції України до ЄС

Повноправне членство в ЄС має вирішальне значення для всіх українців.

Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції до ЄС, адже протягом двох років буде повністю готова стати “повноправною” частиною Європейського Союзу.

Про це в інтерв’ю Politico сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Київ прагне стати “повноправним кандидатом на повноправне членство” в Європейському Союзі, заявив він.

Шмигаль виступив із заявою про повноправне членство в ЄС у той час, коли дебати про розширення загострюються напередодні низки ключових зустрічей, які відбудуться в найближчі місяці.

Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.

Шмигаль, однак, чітко дав зрозуміти, що Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції.

“Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Це має вирішальне значення для всіх українців”, — зазначив він.

Відзначивши, що розширення ЄС — це, зрештою, політичне рішення країн-членів, він додав: “Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові бути частиною Європейського Союзу”.

У той час як вісім країн отримали статус кандидатів на вступ до ЄС, включаючи групу країн на Західних Балканах, які роками чекали на наступний крок у процесі вступу, Шмигаль стверджує, що Україна має унікальні аргументи на користь членства в Євросоюзі.

“Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Європейського Союзу. Жодна інша країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення — понад 90 відсотків — які бажають, прагнуть і хочуть стати повноправним членом об’єднаної Європи”, — резюмував прем’єр.

Нагадаємо, голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Євросоюз може розпочати переговори з Україною про членство до Різдва.

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