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У Бердянську пролунав потужний вибух – МВА

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У Бердянську пролунав потужний вибух – МВА

Стовп диму / Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

Жителі чули звуки у декількох районах міста.

По обіді 29 вересня у Бердянську пролунав потужний вибух. Внаслідок цього спостерігається нестабільне електропостачання.

Про це повідомляє Бердянська МВА.

"Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі", –  наголосили там.

Наразі інформація уточнюється. "Слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", – підсумували у МВА.

Ми також повідомляли, що на півдні Запорізької області, в Бердянському районі, ЗСУ вдало нищать російську техніку. Протиповітряна оборона окупантів зосереджена за межами Бердянська.

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Дата публікації
Перегляди
683
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