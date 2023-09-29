У Бердянську пролунав потужний вибух – МВА

По обіді 29 вересня у Бердянську пролунав потужний вибух. Внаслідок цього спостерігається нестабільне електропостачання.

Про це повідомляє Бердянська МВА.

"Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі", – наголосили там.

Наразі інформація уточнюється. "Слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", – підсумували у МВА.

Ми також повідомляли, що на півдні Запорізької області, в Бердянському районі, ЗСУ вдало нищать російську техніку. Протиповітряна оборона окупантів зосереджена за межами Бердянська.

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