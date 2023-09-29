В Бердянске раздался мощный взрыв – МВА

После обеда 29 сентября в Бердянске раздался мощный взрыв. В результате наблюдается нестабильное электроснабжение.

Об этом сообщает Бердянская МВА.

"Советуем выключить все электроприборы из сети", – отметили там.

Пока информация уточняется. "Следим за новостями от Генерального штаба ВСУ", – подытожили в МВА.

Мы также сообщали, что на юге Запорожской области, в Бердянском районе, ВСУ удачно уничтожают российскую технику. Противовоздушная оборона оккупантов сосредоточена за пределами Бердянска.

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