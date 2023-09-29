Тепло отступает: прогноз погоды в Украине на выходные

Уже 1 октября в некоторых регионах страны погода испортится.

В Украине в субботу и воскресенье будет еще теплая погода. Однако температура воздуха начнет снижаться уже с начала октября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 30 сентября, в Украине ожидается теплая сухая погода. В течение дня +23+28 градусов.

В Киеве в субботу – сухо тепло, солнечно, +25 градусов.

В воскресенье, 1 октября, придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди. На востоке, юге, Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье — сухая солнечная погода.

Температура воздуха снизится и составит в зоне деятельности фронта +16+20 градусов. юг, восток, значительная часть центра в воскресенье еще будут среди летних +23+28 градусов.

В воскресенье в столице вероятность небольшого дождя, снизится температура воздуха до +18 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине не будет бабьего лета. Более подробно читайте в нашей новости.