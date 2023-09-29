Тепло відступає: прогноз погоди в Україні на вихідні

В Україні у суботу та неділю буде ще тепла погода. Однак температура повітря почне знижуватися вже від початку жовтня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 30 вересня, в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23+28 градусів.

У Києві в суботу - сухо тепло, сонячно, +25 градусів.

У неділю, 1 жовтня, прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі. На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю - суха сонячна погода.

Температура повітря знизиться і становитиме в зоні діяльності фронту +16+20 градусів. Південь, схід, значна частина центру в неділю ще будуть серед літніх +23+28 градусів.

У неділю в столиці ймовірність невеликого дощу, знизиться температура повітря до +18 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні не буде бабиного літа. Більш детально читайте у нашій новині.