Представился врачом: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал девочку

В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Суд вынес приговор – пожизненное заключение.

Об этом сообщили в службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года 36-летний мужчина попал в квартиру, куда с прогулки возвращались двое малолетних детей, зайдя вместе с ними в подъезд. Им он представился врачом.

Убедившись, что в доме нет взрослых, мужчина попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, нанеся ей тяжелые телесные повреждения.

Во время обыска дома у задержанного изъяли корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и запал.

Мужчину признали виновным в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (часть 6 статьи 152, часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины). Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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