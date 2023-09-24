В Днепре отец регулярно насиловал родную дочь

В Днепре задержали и сообщили о подозрении местному жителю по факту изнасилования малолетнего ребенка.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый, пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием дочери, несколько лет насиловал ее. К моменту начала совершения противоправных действий ребенку было 10 лет.

Девочка рассказала об этом, обратившись в районный центр социально-психологической реабилитации. О преступлении сразу сообщили полиции.

По результатам комплекса следственных мероприятий, а также проведение психологического исследования девочки с помощью "зеленой комнаты", информация о совершении против нее противоправных действий подтвердилась.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в Кременчугском районе задержан мужчина, который неоднократно насиловал малолетнюю сестру жены. Девочке всего 13 лет.

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