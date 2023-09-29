Як жінці мати стильний вигляд, незважаючи на вік: поради модних експертів

Ці нескладні рекомендації фахівців допоможуть будь-якій жінці після 45-ти мати стильний та елегантний вигляд. Мода змінюється щосезону, але це не означає, що кожної осені й весни потрібно викидати весь одяг і купувати новий. Адже є базові класичні речі, які поза часом і завжди на піку моди. Щоб створити свій модний образ осені-2023, можна скористатися простими рекомендаціями спеціалістів зі стилю, які допоможуть підкреслити вашу індивідуальність. Стилісти поділилися дієвими рекомендаціями, як мати вишуканий і стильний вигляд у будь-якому віці.

Як одягатися жінці після 45-ти, щоб створити свій модний образ

Як мати стильний вигляд / Фото: pixabay.com

Підкреслюйте досконалість своєї фігури. Одяг можна підібрати під будь-які параметри. Варто звертати увагу, як із часом змінюється ваше тіло, і за потреби змінбвати фасони на трендовіші. Якщо ви бажаєте, наприклад, звузити талію, потрібно носити структурований одяг із цупкої тканини, яка приховає недоліки, але підкреслить жіночність. Це можуть бути однотонні класичні туніки, піджаки й сорочки.

Одяг можна підібрати під будь-які параметри. Варто звертати увагу, як із часом змінюється ваше тіло, і за потреби змінбвати фасони на трендовіші. Якщо ви бажаєте, наприклад, звузити талію, потрібно носити структурований одяг із цупкої тканини, яка приховає недоліки, але підкреслить жіночність. Це можуть бути однотонні класичні туніки, піджаки й сорочки. Підберіть власні кольори. Стилістка Мішель Баррет рекомендує вибрати для себе три основні кольори, два з яких будуть базовими, а один – яскравим. Це допоможе створити елегантний і цілісний образ, і вам не доведеться витрачати час і зусилля на комбінацію аксесуарів та деталей, щоб увиразнити свій стиль. Наприклад, ви можете взути чорні ботильйони, сині джинси і светр яскравого помаранчевого кольору, який на піку трендів восени 2023 року. Або надати перевагу класичному стилю: темна спідниця – синя чи чорна, біла сорочка чи светр кремових тонів і білі кросівки. Варіацій можна вибрати безліч, головне, щоб кольори були монохромними.

Стилістка Мішель Баррет рекомендує вибрати для себе три основні кольори, два з яких будуть базовими, а один – яскравим. Це допоможе створити елегантний і цілісний образ, і вам не доведеться витрачати час і зусилля на комбінацію аксесуарів та деталей, щоб увиразнити свій стиль. Наприклад, ви можете взути чорні ботильйони, сині джинси і светр яскравого помаранчевого кольору, який на піку трендів восени 2023 року. Або надати перевагу класичному стилю: темна спідниця – синя чи чорна, біла сорочка чи светр кремових тонів і білі кросівки. Варіацій можна вибрати безліч, головне, щоб кольори були монохромними. Будьте обережними з модою. Стиліска Баррет радить не гнатися за модою, а підбирати ті фасони й кольори, які вам личитимуть, і ви почуватиметеся в такому одязі комфортно. Такі речі потрібно використовувати як основу для свого гардеробу: як для святкових, так і для повсякденних образів. Якщо вагаєтеся у виборі речей, краще надавати перевагу класичному одягу: брюкам, сорочкам, спідницям, сукням і джинсам. Такі речі сміливо можна буде розбавити яскравими деталями, але ви матимете елегантний вигляд.

Стиліска Баррет радить не гнатися за модою, а підбирати ті фасони й кольори, які вам личитимуть, і ви почуватиметеся в такому одязі комфортно. Такі речі потрібно використовувати як основу для свого гардеробу: як для святкових, так і для повсякденних образів. Якщо вагаєтеся у виборі речей, краще надавати перевагу класичному одягу: брюкам, сорочкам, спідницям, сукням і джинсам. Такі речі сміливо можна буде розбавити яскравими деталями, але ви матимете елегантний вигляд. Потрібно вибирати якість, а не кількість. У віці після 45-ти жінка має носити лише якісні речі та обходити стороною дешеві речі з неякісної тканини. Одяг з якісного матеріалу ідеально сидить по фігурі, маскує недоліки, підкреслює звабливі лінії. В речах мають відчуватися витонченість та естетика, яких зовсім немає в дешевому одязі.

У віці після 45-ти жінка має носити лише якісні речі та обходити стороною дешеві речі з неякісної тканини. Одяг з якісного матеріалу ідеально сидить по фігурі, маскує недоліки, підкреслює звабливі лінії. В речах мають відчуватися витонченість та естетика, яких зовсім немає в дешевому одязі. Не варто забувати про аксесуари. Це може бути досить невелика колекція стильної біжутерії чи ювелірних прикрас, які підкреслять досконалість вашого образу. Прикраси з каміння, шкіри, металу вигідно доповнюватимуть елегантний стиль будь-якої пані. Також варто не забувати про косметику: підберіть тон помади чи блиску, який вам личитиме. Не забувайте водночас про манікюр правильних пастельних відтінків.

Це може бути досить невелика колекція стильної біжутерії чи ювелірних прикрас, які підкреслять досконалість вашого образу. Прикраси з каміння, шкіри, металу вигідно доповнюватимуть елегантний стиль будь-якої пані. Також варто не забувати про косметику: підберіть тон помади чи блиску, який вам личитиме. Не забувайте водночас про манікюр правильних пастельних відтінків. Вибирайте свої розміри. Це одна з найголовніших вимог для вдалого та стильного образу жінки після 45-ти років. Щоб створити свій модний аутфіт, треба обирати речі по фігурі. Не приховувати недоліки за великими речами чи маскувати на два розміри меншим одягом, ніж ви маєте насправді. Варто обирати такі речі, у яких вам буде зручно і ви почуватиметеся впевненими у своїй красі й досконалості.

Як створити модний образ жінці в 45 років / Фото: pixabay.com

Раніше ми писали, якого взуття варто позбутися восени 2023 року, а яке на піку моди.

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