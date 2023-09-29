З чим носити джинси восени: модні образи 2023

Джинси вже давно стали класичною річчю в гардеробі. Без них не обійтися жодній модниці. Адже вони ідеально підходять до будь-якого образу – повсякденного, ділового чи святкового. Денім восени 2023 – найпопулярніший тренд, тому у джинсах ви завжди матимете стильний вигляд. З чим носити джинси, щоб мати неперевершений вигляд у будь-які ситуації – читайте далі.

Раніше ми писали, якого взуття варто позбутися у 2023 році, а яке на піку популярності.

Що носити з джинсами: ТОП-5 модних образів

Модний образ 2023 / Фото: pixabay.com

Джинси та жакет оверсайз. Прямі джинси та жакет вільного крою зроблять ваш образ елегантним та стильним. А доповнити його може класичне чи спортивне взуття. Можна зробити ставку на туфлі-човники чи лофери. Також слід розглянути варіант з кросівками та танкетці, які знову увірвалися в тренди, тому ідеально доповнять ваш модний образ.

Модний образ 2023 / Фото: pixabay.com

Джинси та кардиган. Модний образ осені 2023 пропонує різноманітні кардигани: від класичних подовжених до бомберів. Джинси можна носити із будь-якою моделлю. Якщо бажаєте, щоб ваш стиль був більш елегантний та затишний, можна вибрати подовжений в’язаний кардиган монохромних відтінків.

Модний образ 2023 / Фото: pixabay.com

Джинси та в’язаний светр. Осінь вимагає теплих та затишних речей. Тому з пуловерами чи светрами можна сміливо вдягати джинси, доповнивши образ кросівками, лоферами чи кедами на танкетці. Светри потрібно обирати монохромних кольорів, які в класичних трендах осені вже багато років поспіль.

Що носити з джинсами восени 2023 / Фото: pixabay.com

Джинси та сорочка в клітинку. Модний образ 2023 залишається популярним, тому варто для прогулянок чи справ у місті звернути увагу саме на нього. Сорочку та джинси можна доповнити жакетом, щоб створити багатошаровий модний аутфіт. А взуття можна вибрати спортивне: кеди чи кросівки класичного стилю.

З чим носити джинси восени 2023 / Фото: pixabay.com

Джинси і тренч. Модний образ 2023 цієї осені не обійшовся без класичного тренчу бежевого кольору. Тому він ідеально пасуватиме з джинсами. Взуття можна вибирати будь-яке, тут немає обмежень: лофери, туфлі-човники, кеди, кросівки або чоботи.

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