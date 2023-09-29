С чем носить джинсы осенью: модные образы 2023

Джинсы уже давно стали классической вещью в гардеробе. Без них не обойтись ни одной моднице. Ведь они идеально подходят к любому образу – повседневному, деловому или праздничному. Деним осенью 2023 – самый популярный тренд, поэтому в джинсах вы всегда будете выглядеть стильно. С чем носить джинсы, чтобы выглядеть непревзойденно в любых ситуациях – читайте дальше.

Ранее мы писали, какой обуви стоит избавиться в 2023 году, а какая на пике популярности.

Что носить с джинсами: ТОП-5 модных образов

Модный образ 2023 / Фото: pixabay.com

Джинсы и жакет оверсайз. Прямые джинсы и жакет свободного кроя сделают ваш образ элегантным и стильным. А дополнить его может классическая или спортивная обувь. Можно сделать ставку на туфли-лодочки или лоферы. Также следует рассмотреть вариант с кроссовками и танкетками, которые снова ворвались в тренды, поэтому идеально дополнят ваш модный образ.

Модный образ 2023 / Фото: pixabay.com

Джинсы и кардиган. Модный образ осени 2023 года предлагает разнообразные кардиганы: от классических удлиненных до бомберов. Джинсы можно носить с любой моделью. Если хотите, чтобы ваш стиль был более элегантным и уютным, можно выбрать удлиненный вязаный кардиган монохромных оттенков.

Модный образ 2023 / Фото: pixabay.com

Джинсы и вязаный свитер. Осень требует теплых и уютных вещей. Поэтому с пуловерами или свитерами можно смело надевать джинсы, дополнив образ кроссовками, лоферами или кедами на танкетке. Свитера нужно выбирать монохромные цвета, которые в классических трендах осени уже много лет подряд.

Что носить с джинсами осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Джинсы и рубашка в клетку. Модный образ 2023 года остается популярным, поэтому стоит для прогулок или дел в городе обратить внимание именно на него. Рубашку и джинсы можно дополнить жакетом, чтобы создать многослойный модный аутфит. А обувь можно выбрать спортивную: кеды или кроссовки классического стиля.

С чем носить джинсы осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Джинсы и тренчи. Модный образ 2023 года этой осенью не обошелся без классического тренча бежевого цвета. Поэтому он будет идеально подходить с джинсами. Обувь можно выбирать любую, здесь нет ограничений: лоферы, туфли-лодочки, кеды, кроссовки или сапоги.

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